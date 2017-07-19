Kabine değişti! Fikri Işık Başbakan Yardımcısı

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Yıldırım, kabinedeki değişiklikleri açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede 5 bakanın görevi değişti, 6 yeni isim de kabineye girdi. 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü değişti. Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olurken, Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Jülide Sarıeroğlu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Fikri Işık yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.
İşte yeni Bakanlar Kurulu:
Başbakan Yardımcısı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK
Başbakan Yardımcısı (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN
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