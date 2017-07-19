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Kabine değişti! Fikri Işık Başbakan Yardımcısı

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Kabine değişti! Fikri Işık Başbakan Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında yapılan sürpriz görüşmeden kabinede revizyon kararı çıktı. Yapılan değişiklikle Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Başbakan Yardımcısı oldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Yıldırım, kabinedeki değişiklikleri açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede 5 bakanın görevi değişti, 6 yeni isim de kabineye girdi. 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü değişti. Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olurken, Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Jülide Sarıeroğlu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Fikri Işık yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.

İşte yeni Bakanlar Kurulu:

Başbakan Yardımcısı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 

Başbakan Yardımcısı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK

Başbakan Yardımcısı  (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak  

Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN

 

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