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Kaboğlu: “İleri değil, geri gideriz”

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Kaboğlu: “İleri değil, geri gideriz”
Kocaeli Demokrasi Girişimi tarafından düzenlenen ve KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Kocaeli Yeni Anayasayı Tartışıyor’ konulu panel, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) Lokali’nde gerçekleşti.

Kaboğlu’nu dinlemeye gelenler, yoğun ilgi nedeniyle ayakta kaldı. 

HOCAMA DOKUNMA

Panelde açılış konuşması yapan Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü ve eski Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, “Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle hükümet kendisine muhalif olan tüm kesimlere karşı bir savaş açtı” diyerek, Kocaeli’de KHK’lerle ihraç edilen öğretim görevlileri ve kamu kurumlarında çalışan KESK üyelerinin ismini okudu.  Yurdagül isimleri okurken, öğrenciler “Hocama Dokunma” yazısını oluşturdu.

OHAL, YENİ ANAYASA İÇİN İLAN EDİLMEDİ

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “1876 yılında yazılan Kanuni Esasi’nin kimler tarafından hazırlandığını isim isim biliyorum, fakat 2016’nın sonunda hazırlanan Anayasa taslağının kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Anayasanın değiştirilecek maddeleri ile meclis tasfiye edilecek. Bütün güç tek kişide toplanacak. Olağanüstü hal, olağanüstü hale neden olan nedenleri ortadan kaldırmak için kullanılmakta. Ancak bu durum anayasal ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmak zorunda. OHAL yeni Anayasa yapılmak için ilan edilmedi. OHAL 15 Temmuz gecesini bize yaşatanlara karşı ilan edildi. Türkiye İslam coğrafyasına bir istisna yarattı. Çoğunluk ve demokrasi rejimini inşa etti. Bu başarının temeli laikliktir. Laikliği çarpıtmayalım. Anayasa hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir metindir. Toplumun barış içerisinde yaşaması sağlamak için yazılan bir metindir” dedi.

KAZANIMLARIN GERİSİNE DÜŞECEĞİZ

Cumhuriyetin Ortadoğu’ya örnek olduğunu hatırlatan Prof.Dr.İbrahim Kaboğlu, şunları dile getirdi:

“- Şimdi bunu kaybetmemeliyiz. Bu ilerleme tarihsel bir ilerlemedir. Kazanımlarımız çok önemlidir. Evet diyen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen bana bu anayasaya göre ileri bir nokta sayın. Bana göre ileri değil, geridir. Çağdaş demokrasilerde kazanımların gerisine düşülmez. Bu düzenleme kazanımlarımızın gerisine düşmemize neden olacak. Artık bireysel değil, birlikte mücadele dönemi başlamıştır. 15 Temmuz’da darbe girişimi olduğundan hemen sonra ülkede 20 Temmuz itibari ile OHAL ilan edildi. OHAL’in ilan edilmesinin ardından KHK’lar çıktı. Darbecilerle mücadele etmek için çıkarılan KHK’ler daha sonrasında nasıl olduysa bu ülkede muhalif olan tüm kesimleri kapsamaya başladı. Sadece bu yaşananlar dahi referandumda nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı bizlere göstermektedir.”

Ayşegül KALAYCI

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