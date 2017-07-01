Kabotaj Bayramı İzmit'te coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 91. Yılı kutlama etkinlikleri ilimizde coşku ile kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli’nde tören düzenlendi. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilciliği, Kocaeli Liman Başkanlığı ve İzmit Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği törene; Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

DENİZ KÜLTÜRÜRÜNÜ HİSSETMELİYİZ

Tören İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Gazi Lisesi öğrencilerinin halkoyunları gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından konuşan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel, “Bugün Amerika'da Kanada'da Çin kendi tersanelerde üretiyorsa biz de üretmeliyiz. Deniz kültürünü hissetmemiz lazım. Bizler eğitime başladığımız noktadan aileden aldığımız kültürle hayatımızın içinde ne kadar deniz olursa bu Bayram'ları o kadar iyi kutlayacağız” dedi.

DALGIÇLAR KÖRFEZ’İ TEMİZLEDİ

Kocaeli liman Başkanı Murat Müftüoğlu ise, “1 Temmuz 1926 tarihinde, Cumhuriyet Türkiye’sinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, “Türkiye Limanları ve Sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle, Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı” belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Kabotaj Kanununun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte, Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu der Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor ve bu yıl 91. yıl dönümü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum ”dedi. Çelenk bırakma töreninin ardından İzmit Marina Sahilinde dalgıçlar tarafından sembolik olarak Körfez temizliği yapıldı. Dalgıçlar temizliğin ardından “Denizlerimize sahip çıkalım” yazılı pankart açtı. Buradaki törene eski Laman Başkanı İlker Tuncer de katıldı.

Ayşegül Kalaycı



