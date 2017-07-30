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Kabusların sebebi fazla uyumak olabilir

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Kabusların sebebi fazla uyumak olabilir
Bilim adamları, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin daha fazla kabus görme eğiliminde olduğunu belirledi.

New Scientist'in haberine göre Oxford Üniversitesinden Stephanie Rek ve ekibi, 846 kişi üzerinde yaptıkları araştırmada, 9 saatten fazla uyuyan kişilerin daha fazla kabus gördüğünü tespit etti.

Araştırmada yer alan kişilere, son 2 haftada kaç defa kabus gördükleri ve kabuslarının ne kadar kötü olduğu soruldu. Travma sonrası stres bozukluğu, boşanma, hukuki sorunlar, endişe, uyku süresi ve kullandıkları alkol miktarı da sorulan gönüllülerin, kabus görmelerini en fazla etkileyen faktörlerden birinin de gelecek veya bir şeyleri yanlış yapma kaygısı olduğu anlaşıldı.

Uykudan önce endişelenmenin kötü rüya görmeye yol açtığını saptayan ekip, 9 saatten fazla uyumanın da kabus görme sıklığını artırdığını keşfetti.

Rek, daha fazla uyumanın, uykunun REM (hızlı göz hareketi) evresini artırdığını, insanların bu uyku evresinde daha fazla kabus gördüğünü ifade etti.

Araştırmada, alkol kullanma ve egzersiz yapmanın kabus görmeyle doğrudan ilişkisi tespit edilemedi.

Bu sonucun kendilerini şaşırttığını ifade eden Rek, daha önceki çalışmaların alkol kullanımının gecenin ikinci yarısında REM evresini artırarak kabus görme ihtimalini güçlendirdiğini hatırlattı.

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