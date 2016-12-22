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kaçak döküme zabıta engeli

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kaçak döküme zabıta engeli
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen kaçak inşaat atığı dökümlerini sıkı takip altına aldı. 

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Selman Çelik, kaçak dökümlerin önüne geçmek adına ekiplerin yoğun ve titiz bir çalışma sergilediğini ifade etti. İlçe genelinde belirlenen hafriyat alanları dışındaki bölgelere hafriyat ve inşaat atığı dökenlere göz açtırmadıklarını belirten Çelik, “Önemli bir geçiş merkezi olan ilçemizde çevre kirliliği oluşmaması adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaçak dökümle ilgili arkadaşlarımız birer dedektif gibi konu üzerinde hassas bir çalışma yaparak atıkları dökenleri tespit ediyorlar. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerimizi 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. İzinsiz döküm yaparak çevre kirliliğine sebep verenlere de Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uyguluyoruz. Tespit edilen kişi ve kurumlar gerekli izinleri almak üzere hafriyatın kaldırılması ve idari yaptırımlar uygulanmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Şube Müdürlüğü’ne havale ediliyor” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in Kartepe ilçesinde çevre kirliliği oluşturan olumsuzluklarla mücadele ve halk sağlığı ile çevre düzeni konularındaki hassasiyeti kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor.

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