Kaçak kazı operasyonu! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı köyü Ballıkayalar mevkisinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen A.M, A.B.A, N.B, A.M, F.A, E.K, S.A, M.E.A. ve N.B'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüphelilerin kazdığı 9 metre derinliğindeki kuyu iş makinesiyle kapatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.