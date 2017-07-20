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Kaçak yapı çöp ev çıktı

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Kaçak yapı çöp ev çıktı
Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ve imara aykırı durumdaki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor.

ÇÖP EV ÇIKTI

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından İlimtepe bölgesinde ‘kaçak’ olarak belirlenen ve görsel kirliliğe de yol açan yapı, önce yıkıldı. Çöp evi andıran yapının içerisinden kullanılmaz durumda atıklar ile çok sayıda malzeme çıktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yıkılan kulübe ve içerisinden çıkan malzemeler dozer ve kamyonların yardımıyla kaldırıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Körfez genelinde imara aykırı yapılara izin vermeyeceğiz” dedi. 
 

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