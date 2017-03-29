Kaçakçılara Çayırova'da ağır darbe

Çayırova'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki K.K'nin iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada ekipler, iş yerinde çeşitli yerlere zulalanmış 12 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

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