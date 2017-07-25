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Kaçan araçta esrar ele geçirildi

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Kaçan araçta esrar ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri vatandaşların güven ve huzuru için dün akşam saatlerinde İzmit Kuruçeşme’de yaptığı rutin uygulamada kendilerini fark ederek kaçan aracı kovalamaca sonucu yakaladılar.

Araçta ve şahıslarda yapılan aramada 27 gram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri vatandaşların güven ve huzuru için rutin uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde Kuruçeşme mevkiinde devriye halinde olan Yunus Timlerini farkeden plakası öğrenilemeyen bir araç hızla uzaklaştı. Kaçan aracı takip eden ekipler kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Durdurulan araçta bulunan iki kişinin yapılan kimlik kontrollerinde ise şüphelilerin İ.T. ve F.T. olduğu tespit edildi. Ekipler  araçta yaptıkları aramada ise 3 parça halinde yaklaşık 27 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere  polis merkezine götürüldü.

Kerim YAVUZ

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