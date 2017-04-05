Kader Aktü’den bahar sergisi

Kader Aktü Sanat Atölyesi’nin Bahara Merhaba Sergisi İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açıldı.

Birbirinden farklı yetenekleri olan Yaratıcı Çocuk Resim, Yaratıcı 5 Yaş, Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık ve Yetişkin Hobi Resim bölümlerinde sanat eğitimi alan 44 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sergi büyük ilgi gördü. Sergi 7 Nisan’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Açılışta konuşan Kader Aktü, “14. Sanat ve Eğitim yılı için planladığı, hayalini kurduğum işlevi olan bir projesi ve sonuç odaklı hedefleri var, Şu sıralar; İzmit atölyesinin yaratıcı ekibini oluşturup, Bodrum atölyesini açmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI