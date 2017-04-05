  • BIST 88.749
  • Altın 148,160
  • Dolar 3,6944
  • Euro 3,9423
  • Kocaeli 19 °C

Kader Aktü’den bahar sergisi

»
Kader Aktü’den bahar sergisi
Kader Aktü Sanat Atölyesi’nin Bahara Merhaba Sergisi İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açıldı.

Birbirinden farklı yetenekleri olan Yaratıcı Çocuk Resim, Yaratıcı 5 Yaş, Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık ve Yetişkin Hobi Resim bölümlerinde sanat eğitimi alan 44 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sergi büyük ilgi gördü. Sergi 7 Nisan’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Açılışta konuşan Kader Aktü, “14. Sanat ve Eğitim yılı için planladığı, hayalini kurduğum işlevi olan bir projesi ve sonuç odaklı hedefleri var, Şu sıralar; İzmit atölyesinin yaratıcı ekibini oluşturup, Bodrum atölyesini açmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler, Karikatür Festivali’ne hazırlanıyor02 Nisan 2017 Pazar 11:05
  • Karamürsel'de 53. Kütüphane Haftası01 Nisan 2017 Cumartesi 16:40
  • 'Gelenekseli Sergile' sergisi Dilovası’nda açıldı01 Nisan 2017 Cumartesi 12:04
  • İlçe sergileri Gölcük ile başladı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:39
  • Kocaeli’de minik okurlar kitaplarını imzalattı31 Mart 2017 Cuma 14:22
  • Beylikbağı Bilim Sanat’ta 4 bin kitap okuyucularını bekliyor30 Mart 2017 Perşembe 18:23
  • Gebzelilerden Hayal Hanem’e büyük ilgi30 Mart 2017 Perşembe 10:24
  • Tiyatroseverler dikkat!30 Mart 2017 Perşembe 10:06
  • Türkiye aynı anda kitap okudu29 Mart 2017 Çarşamba 13:35
  • Tiyatro Okulu öğrencileri Dünya Tiyatro Gününü kutladı29 Mart 2017 Çarşamba 13:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti