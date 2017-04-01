Kadıköy, Kandıra deplasmanında

Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen hafta Ars.Organize Sanayispor’u de plasmanda yenen Yeni Kandıraspor’a konuk olacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de start alacak.
BEŞYOL ZABITAN-ARS.ORGANİZE
D Grubu’nda sezona çok iyi başlangıç yapan, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlayan Arslanbey Organize Sanayispor, geçen hafta cezalı maçında Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yeni Kandıraspor’a 2-1 mağlup olup, koltuğu Kadıköyspor’a kaptırmıştı. Bordo-Mavili ekip, haftayı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Beşyol Zabıtan maçı ile geçirecek, karşılaşmanın başlama saati 18.00. Bu maçtan önce de Selanikspor-İzmit FK mücadelesi izlenecek.
K.ATEŞSPOR-KÖRFEZ İLÇESİ
D Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Köseköy Ateşspor, geçen hafta Kadıköyspor’a 2-1 mağlup olup, rakibini yakalama şansını iyi kullanamamıştı. Lider Kadıköyspor’un 5 puan gerisinde yer alan Kırmızı-Lacivertli ekip, şampiyonluk umutlarını devam ettirmek adına yarın Arslanbey Stadı’nda grubun genç ekiplerinden Körfez İlçesi Birlikspor ile karşılaşacak. 13.00’te başlayacak maçta ev sahibi ekip, galibiyete yakın gözüküyor.
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