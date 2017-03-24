Kadıköy mü, Ateşspor mu?

2.Küme D Grubu’nda ligin ikinci yarısı çok önemli bir maça sahne oluyor.

15 puanla ikinci sırada yer alan Kadıköyspor ile 13 puanla üçüncü sırada bulunan Köseköy Ateşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 18.30’da başlayacak maçta galibiyet mücadelesi yapacak.

İZMİT FK-BEŞYOL ZABITANSPOR

D Grubu’nda zirve yarışı yapan takım sayısı çok fazla. Grubun genç ekiplerinden, oynadığı maçlarda rakiplerine çok kolay teslim olmayan İzmit FK, yarın akşam Play-Off umutlarını sürdürmek isteyen Beşyol Zabıtanspor’u konuk ediyor. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu grupta Play-Off yarışından erken kopan Körfez İlçesi Birlikspor ile Selanikspor, Esentepe Stadı’nda 16.00’da puan mücadelesi yapacak.

ARS.ORGANİZE-YENİ KANDIRA MAÇI DERİNCE STADI’NA ALINDI

D Grubu’na dahil yarın Arslanbey Organize Sanayispor ile Yeni Kandıraspor arasında Arslanbey Stadı’nda 13.00’de oynanması gereken karşılaşma Tertip Komitesi tarafından Derince Stadı’na alındı. Derince Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Geçen hafta içinde Kadıköyspor ile Ars.Organize Sanayispor arasında oynanan maç olaylı geçmiş, Arslanbey taraftarı sahaya girmişti. Disiplin Kurulu, Arslanbey temsilcisinin sahasını 2 maç kapattı.

