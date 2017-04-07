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Kadıköy ve K.Ateşspor sahasında

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Kadıköy ve K.Ateşspor sahasında
2.Küme D Grubu’nda 10’uncu haftada birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

Lider Kadıköyspor bugünde Play-Off yarışından kopmak istemeyen Beşyol Zabıtan ile oynuyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak. Grubun bir diğer iddialı takımı Köseköy Ateşspor da, geçen evinde Kadıköyspor’a 3-1 kaybedene Yeni Kandıraspor’u ağırlayacak. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 15.15’de başlayacak.

ARS.ORGANİZE SANAYİSPOR BU KEZ VİNSAN TESİSLERİNDE
D Grubu’nda sezon başında şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Arslanbey Organize Sanayispor, Kadıköyspor maçında çıkan olaylar yüzünden sahası 2 maç kapatılmıştı. İlk cezalı maçında Derince’de oynayan Bordo-Mavili ekip, Yeni Kandıraspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Arslanbey Organize Sanayispor, ikinci cezalı maçını bu kez Büyükşehir Tesisleri Vinsan’da oynayacak, grubun zayıf takımı Selanikspor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.  Grupta son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken İzmit FK ise geçen hafta Köseköy Ateşspor ile oynaması gereken karşılaşmaya çıkmayan Körfez İlçesi Birlikspor’a konuk olacak. Esentepe Stadı’ndaki maçın başlama saati 18.00.

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