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Kadıköy, Yeni Kandıraspor’u deplasmanında vurdu:1-3

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Kadıköy, Yeni Kandıraspor’u deplasmanında vurdu:1-3
2.Küme D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Kadıköyspor, 9’uncu haftada zorlu Kandıra deplasmanında 3 puanla dönüyor.

 Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen hafta Ars.Organize Sanayispor’u deplasmanda yenen Yeni Kandıraspor’u Selim (2) ve İsmet’in attığı gollerle 3-1 yendi, liderliğini devam ettirdi

BEŞYOL ZABITANSPOR, ARS.ORGANİZE’Yİ TERLETTİ
D Grubu’nda sezona çok iyi başlangıç yapan, ligin ilk yarısını da zirvede tamamlayan Arslanbey Organize Sanayispor, son haftalarda puan kayıpları yaşıyordu. Bordo-Mavili ekip, dünde grupta üst sıralara tutunma mücadelesi yapan Beşyol Zabıtanspor ile deplasmanda karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan karşılaşma çok büyük çekişmeye sahne oldu, Ars.Organize Sanayispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

KÖRFEZ İLÇESİ SAHAYA ÇIKMADI
D Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Köseköy Ateşspor, geçen hafta Kadıköyspor’a 2-1 mağlup olup, şampiyonluk yarışında çok büyük yara almıştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, dünde Arslanbey Stadı’nda grubun son sırasındaki körfez İlçesi Birlikspor ile karşılaşacaktı. Maç saatinde hakemler ve K.Ateşspor sahada hazırdı, ancak konuk takım yoktu. Bir süne bekleyen maçın hakemleri, karşılaşmayı tatil etti. Maçı K.Ateşspor 3-0 hükmen kazanacak.

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