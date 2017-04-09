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Kadıköyspor-Beşyol Zabıtanspor maçında futbolcular kavga attı

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Kadıköyspor-Beşyol Zabıtanspor maçında futbolcular kavga attı
2.Küme D Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Kadıköyspor, dün Beşyol Zabıtanspor ile karşılaşacaktı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Anıl ve İsa’nın attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti. Gergin geçen maçın son bölümlerinde tansiyon iyice arttı, 80’inci dakikada ise olaylar patlak verdi.

BEŞYOL ZABITANSPORLU RECEP İSMET’E UÇARAK TEKME ATTI

Maçın son bölümlerinde iki takım futbolcuları arasında çok sık tartışma yaşanıyordu. 80’inci dakikada ise Beşyol Zabıtanspor’un 61 forma numaralı oyuncusu Recep Türk, Kadıköyspor Kaptanı İsmet’e uçarak tekme attı. Diğer futbolcularda olaya karıştı, sahada kimin kime vurduğu belli değildi. Maçın hakemi Ömer Kocabey de çıkan olaylar üzerine karşılaşmayı tatil ettiğini belirtip, soyunma odasına gitti.

ARS.ORGANİZE KAZANDI

D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Arslanbey Organize Sanayispor, grubun zayıf takımı Selanikspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Ars. Organize, ikinci yarıda Murat ve Semih’in attığı gollerle 3-1 öne geçti. Selanikspor, Hamza ile farkı bire indirdi, karşılaşmayı Ars.Organize 3-2 kazandı. Köseköy Ateşspor da sahasında konuk ettiği Yeni Kandıraspor’a 1-0 yenildi. Körfez İlçe, geçen hafta olduğu gibi bu haftada sahaya çıkmadı, İzmit FK 3-0 hükmen galip sayılacak.

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