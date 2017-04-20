Kadıköyspor şampiyon

D Grubu’nun zirvesinde yer alan, en yakın rakibine 6 puan fark yapan Kadıköyspor, şampiyonluk yarışında dün akşam İzmit FK karşısında sınav verdi.

Kırmızı-Beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İZMİT FK İLK YARI 1-0 ÖNDE

D Grubu’nun lideri Kadıköyspor, bir puanın bile kendisine yettiği maçta İzmit FK ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Son haftalarda çok formda olan, Play-Off yarışında umutlanan İzmit FK, lider karşısında kazanıp, iddiasın son iki haftaya taşımak istiyordu. Turuncu-Beyazlı ekip, 29’da genç yeteneği Yazgan’ın attığı golle de 1-0 öne geçti. 1-0 geriye düşen Kadıköysporlu futbolcular baskı altına girince, çok fazla net pozisyonda bulamadılar.

ANIL, PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI MURATCAN, BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Son üç hafta en yakın rakibi ArsOrganizespor’un 6 puan önünde yer alan Kadıköyspor, son hafta ligden çekilen Körfez İlçe ile oynayacağı maçı 3-0 hükmen kazanacağından İzmit FK maçında şampiyonluk için 1 puan yetiyordu. Maçın ilk yarısı 1-0 mağlup tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 47’de penaltı kazandı, atışı Anıl kullandı, top yan direkten geri geldi. Kadıköyspor 67’de beraberlik golünü buldu. Muratcan röveşata ile topu filelere gönderdi, bu gol Kırmızı-Beyazlı ekibe şampiyonluğu getirdi.