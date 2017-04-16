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Kadıköyspor, seriye bağladı:2-5

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Kadıköyspor, seriye bağladı:2-5
D Grubu’nun zirvesinde yer alan, son 4 maçını kayıpsız geçen Kadıköyspor, dün akşamda Selanikspor ile karşılaştı.

M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçı 5-2 kazanan Kırmızı-Beyazlı ekip, üst üste 5’inci maçından da galip ayrıldı.

PUAN FARKI 6’YA ÇIKTI

Sezon başında Arslanbey Organize Sanayispor ile şampiyonluk yarışı yapan Kadıköyspor, son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle rakipleriyle de arasındaki puan farkını giderek açıyor. Dün İzmit FK’ya 1-0 yenilen Arslanbey Organize Sanayispor, son 3 maçta ikinci yenilgisin aldı. Bordo-Mavili ekip, ekinliği de averajla İzmit FK’ya bıraktı.

MERTSPOR, DEPLASMANDA GALİP

B Grubu’nda geçen hafta lider Arslanbey Belediyespor ile oynadığı karşılaşma çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan Mertspor, Play-Off yarışını bırakmaya niyetli değil. Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki gün de Hereke Stadı’nda oynadığı maçta Kirazlıyalıspor’u 5-2 mağlup etti, puanını 18’ya çıkardı. Tertip Komitesi, yarıda kalan Mertspor-Arslanbey maçının 55’inci dakikadan itibaren yeniden oynanmasına karar verdi. Bu karşılaşma Çarşamba günü oynanacak.

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