Kadın Akademisyenler Tarihi Taş Binada sergi açtı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen 11 farklı üniversiteden 26 akademisyen sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ait olan tarihi taş binada açıldı.

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Didem Erten Bilgiç, “Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın, tüm Dünya’da ihmal edilen, üzerinde yeterince düşünülmeyen ve değerini bulamayan bir konudur. Ülkemizde ise kadın emeği, kadının hane içindeki karşılıksız emeğinden hane dışındaki gelir getirici çalışma biçimlerine kadar hiçbir aşamada karşılığını bulamamaktadır.” dedi.

SANATÇI AKADEMİSYENLER

Sergide eseri bulunan kadın akademisyenler şunlar: Arzu Parten, Begüm Savcın, Burçin Erdi Es, Bige Gürses, Canan Atalay Aktuğ, Deniz Bayav, Elif Çimen, Fevziye Eyigör Pelikoğlu, Hatice Bengisu, Melihat Tüzün, Merih Tekin Bender, Müsebbih Fındık, Nilgün Keskin Şener, Özlem Üner, Özgür Karaalan, Safiye Başar, Selda Ertürk Özturan, Serap Eyrenci, Serenay Şahin, Serpil Şahin, Sevtap Örgel, Sezin Türk Kaya, Şeniz Kabadayı, Ümran Bulut, Yasemin Sarı Bayer, Yıldız Örücü.

Ayşegül KALAYCI