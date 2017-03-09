  • BIST 89.003
  • Altın 145,906
  • Dolar 3,7655
  • Euro 3,9834
  • Kocaeli 12 °C

Kadın Akademisyenler Tarihi Taş Binada sergi açtı

»
Kadın Akademisyenler Tarihi Taş Binada sergi açtı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle düzenlenen 11 farklı üniversiteden 26 akademisyen sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ait olan tarihi taş binada açıldı.

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Didem Erten Bilgiç, “Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın, tüm Dünya’da ihmal edilen, üzerinde yeterince düşünülmeyen ve değerini bulamayan bir konudur. Ülkemizde ise kadın emeği, kadının hane içindeki karşılıksız emeğinden hane dışındaki gelir getirici çalışma biçimlerine kadar hiçbir aşamada karşılığını bulamamaktadır.” dedi. 

SANATÇI AKADEMİSYENLER

Sergide eseri bulunan kadın akademisyenler şunlar: Arzu Parten, Begüm Savcın, Burçin Erdi Es, Bige Gürses, Canan Atalay Aktuğ, Deniz Bayav, Elif Çimen, Fevziye Eyigör Pelikoğlu, Hatice Bengisu, Melihat Tüzün, Merih Tekin Bender, Müsebbih Fındık, Nilgün Keskin Şener, Özlem Üner, Özgür Karaalan, Safiye Başar, Selda Ertürk Özturan, Serap Eyrenci, Serenay Şahin, Serpil Şahin, Sevtap Örgel, Sezin Türk Kaya, Şeniz Kabadayı, Ümran Bulut, Yasemin Sarı Bayer, Yıldız Örücü.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hoca Ahmed Yesevi’nin eserleri ilk kez bestelendi04 Mart 2017 Cumartesi 00:05
  • Bestelenmiş Hikmetler Konseri bu akşam SDKM’de03 Mart 2017 Cuma 09:24
  • Büyükşehir; 15 Temmuzu unutmuyor, unutturmuyor02 Mart 2017 Perşembe 12:32
  • "Para mı Huzur mu" tiyatro oyununa izleyiciden tam not01 Mart 2017 Çarşamba 18:22
  • Heredot Cevdet GKM’de Gebzelilerle buluştu28 Şubat 2017 Salı 19:17
  • Cezaevinde "Son Kuşlar" tiyatro oyunu sahnelendi27 Şubat 2017 Pazartesi 19:08
  • Gebze'de "Alem-i İslam'ın Umudu Türkiye" söyleşisi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:42
  • Yazar Necmettin Nursaçan Darıcalılarla buluştu27 Şubat 2017 Pazartesi 16:51
  • Yazar Adem Özkese, Gebzeliler ile bir araya geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 16:50
  • Liselerde Genç Vefa Söyleşileri27 Şubat 2017 Pazartesi 10:25
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti