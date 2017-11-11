Kadın basketbolunda İzmit Belediye damgası

İlk yılını Bölgesel Amatör Lig’de, ikinci yılını 1. Lig’de geçiren takım, geçen yıl çok güçlü rakipleri geride bırakıp, Play-Off oynayan İzmit Belediyespor, bu yılda kadrosunu gençleştirdi, yine zirve mücadelesi yapıyor. Ligde altıncı haftayı geride bırakan İzmit Belediyespor, 10 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Eylül ayında Antalya şehrinde düzenlenen Federasyon Kupası’nda gruplardan çıkan takım Play-Off'a kaldı. Federasyon Kupası’nda play-off heyecanı Ocak ayında başlayacak. İzmit Belediyespor bu sezon sahada daha dinamik ve savunma ağırlıklı bir oyun sergiliyor. 18 yıllık antrenörlük deneyimi ile takımda baş antrenörlük yapan Erkan Metin oyuncularına doğru hücum varyasyonları uygulatarak rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor.Erkan Metin’in yardımcılığını Enes Akdilek, basketbol şube sorumluluğunu da Onur Berber yapıyor. Erkan Metin iyi bir oyuncu kadrosu kurmasının yanında mesai arkadaşlarını da iyi seçmiş gözüküyor.

Genç sporcu yetiştirmeye önem veren Erkan Metin, takımda 1999 ve 2001 yıl doğumlu oyunculara yer veriyor. Takımın alt yapısında da Enes Akdilek ile birlikte Türk basketbolu için gelecek vaat eden yetenekli sporcular yetiştiriyor. Geçtiğimiz yaz İzmit Belediyesi'nin İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde Erkan Metin'in de katkılarıyla 100'e yakın genç sporcuya basketbol eğitimi verildi. İzmit Belediyesi yine örnek bir davranış sergileyerek 4.sınıf öğrencilerine 5000 adet basketbol topu dağıttı. Ayrıca İzmit Belediyesi'nin İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı için göstermiş olduğu ilgi ve sağlamış olduğu olanaklarla destek olması, Belediye'nin spora verdiği önemi gösteriyor.

Bu yıl takımın kadrosunda geçen yıldan sadece 3 isim kaldı. Takım bu yıl 7 transfer gerçekleştirerek geçen yıla göre daha genç ve dinamik sporcuları kadrosuna kattı. Kadrodaki isimler Melek Yusufoğlu, Ebru Torun, Deniz Doğan, Berrin Karabaş, Şenay Şale Sarısoy, Simge Gizdem, Meriç Banu Yenal, Deniz Üstün, Ceren Taşer ve Arhondo Jasmon Covington'dan oluşuyor. Bu 7 transferin gerçekleştirilmesinde İzmit Belediyespor başkanı Erdoğan Şentürk'ün gayreti büyük önem arz ediyor. Kocaeli medyasının da haberlerinde yer verdiği takım, İzmit Belediyesi'nin astırdığı afişlerle hem tanıtılıyor hem de maç yeri günü ve saati duyuruluyor. Buna rağmen yeterli taraftar bulamayan takım, Kocaeli halkından daha fazla destek bekliyor. Maçların yerine, gününe ve saatine ulaşmak isteyenler Türkiye Basketbol Federasyonu’nun sitesinden bulabilirler.

Erkan Metin ve Berrin Karabaşa röportajlarda göstermiş oldukları samimiyetten ve ilgilerinden dolayı teşekkür eder İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'na başarılar dilerim.

