Kadın dayanışmasını sürdüreceğiz

Kocaeli Kadın Platformu Kocaeli’de 2015 yılının Ocak ayında elleri kesilmiş olarak bulunan Nuran Dutlu’nun öldürülmesi hakkındaki davada yalnızca katil Muhammet Yıldız müebbet hapis cezası almasını kınayan bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Eğitim İş Şube Başkanı Hicran Turan da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Şükran Arzu Gönüleri şu ifadelere yer verdi:

-“2015 yılının Ocak ayında elleri kesilmiş olarak bulunan Nuran Dutlu’nun öldürülmesi hakkındaki dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Katilleri ve suç ortakları olduğu iddia edilen 8 kişi yakalanmıştı. Nuran Dutlu’nun öldürülmesi organize bir suç olmasına rağmen yalnızca katil Muhammet Yıldız müebbet hapis cezası verilmiş, bir çok kişi ceza almadan serbest bırakılmıştır. Kadına yönelik erkek ve devlet şiddetinin arttığı, boşanma komisyonu raporuyla feminist kazanımlarımızın elimizden alınmaya çalışıldığı, çocuk istismarının yasalaştırılmak istendiği, 2016 yılında erkeklerin 261 kadını öldürdüğü, en az 417 kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı, 119 tecavüz ve 75 taciz vakası yaşanırken, işyerinde, evde ve sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz, şiddet ve mobingin son bulması için, imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi için, biz kadınlar kadın düşmanlarına karşı verdiğimiz tepkilerle, eylemlerle direnme, dayanma gücümüzle yeni yollar, yeni mücadele olanakları buluyoruz.

CİNSEL SALDIRI TOPLUMSAL SUÇ

Kocaeli Kadın Platformu olarak kadın katliamına, kadına yönelik şiddete ilişkin açılan davaları el çabukluğuyla kapatan, şikâyetçi kadınları evlerine yollayan, tecavüze uğrayan kız çocuklarında rıza arayan erkek yargıya karşı her yerde sesimizi yükseltiyoruz. Bugüne kadar Kocaeli Kadın Platformu olarak; bir çok kadın cinayeti, şiddet, taciz ve pek çok istismar davasını takip ettik. Gelinen süreçte keyfi uygulamalarla kadınların duruşmaları takip etmeleri engellenmeye çalışılmış, platform üyelerinin ancak bir kısmı karar duruşmasına alınmamıştır. Bu zamana kadar kadın dayanışmasından aldığımız güç ile doldurduğumuz mahkeme salonlarından Feride, Gizem davalarının kararlarının iyi hal ve tahrik indirimi almadan kazanımla sonuçlandığını biliyoruz. Gerçek adalet için bundan sonra da kadın dayanışmasını adliyelerde, sokaklarda, kampüslerde ve her halde sürdüreceğiz. Erkek şiddetinden kurtulmak isteyen kadınların başvurduğu kadın dernek ve merkezlerinin KHK’lar ile kapatılarak kadın dayanışmasına kilit vurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Cinsel saldırının toplumsal bir suç olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını görmezden gelerek; faili aslında eylemlerinde suçlu olmayan bir hasta pozisyonuna sokarak, mağdurlaştırarak karşılığında ceza değil, düzeltme/tedavi teklif eden, cinsel saldırıları caydıran değil meşrulaştıran ve suçların sistematik olarak devamını sağlayan erk zihniyetin yaşamlarımızı elimizden almasına izin vermiyor, hayatlarımıza sahip çıkıyoruz.”

Ayşegül KALAYCI