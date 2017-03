Kadın Deyince

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne az zaman kaldı. Bir çok kişi kadınları hatırlayacak, bunun üzerine bir şeyler yazacak, düşünecek, çevremizdeki veya iş yerimizdeki bir çok kadına çiçek verilecek, televizyonlarda bir şekilde bu konuyla ilgili haberler yapılacak, kısacası bir farkındalık yaratmak için bir genel bir çaba olacak her yerde. Ne şu an ne de geçmişte maalesef ki kadınların, bir kadın olmanın ve öyle yaşamanın zorluğu, çabası hiç bitmedi. Maalesef ki değişir, düzelir denen pek çok şey düzelmek yerine daha bile kötüleşti. Kadınlara olan bakış açısı, ön yargılar, beklentiler çok fazla ve olması gerekenden hadsiz. Burada elbette ki yaşanan, duyduğumuz, bildiğimiz, okuduğumuz şeyleri anlatmayacağım. Bir çok kadının yaşadığı korkunç sonlarından, mutsuz hayatlarından, umutsuz yarınlarından, köreltilmiş duygu ve umutlarından bahsetmeyeceğim burada. Ben burada bugün sadece kadının gerçekte ne olduğunu, neler yapabileceğini ve kendini, kimliğini, kim olduğunu unutmuş, kendi istek ve hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmış bir çok kadın için yazacağım. Kelebek etkisi gibi usul usul, hafif hafif yayılsın bu yazı…

İnsanız her şeyden önce. Hatalarımız, eksik yanlarımız, kusurlu davranışlarımız, bazen kırıcı. , bazen düşüncesiz sözlerimiz var hepimizin. Dedim ya insanız işte, mükemmel, kusursuz değiliz. Herkesin hata yapabileceğini düşünerek sevmeli insan. Bir başkasını mı? Hayır, kendisini. Bir kadın olarak yapamadıklarını da kabul edip yaptıklarıyla gurur duyarak sevmeli insan kendisini. Hayallerinin üzerine gidebilecek cesaretinin olduğunu unutmadan, yılmadan devam etmeli hayata. Tükendiğini, zamanın geçtiğini, bir şeyler için geç olduğunu düşünüp kendini frenlememeli. Aksine yaşanan gün varsa, o sabah yeniden uyandıysa bir insan, bir kadın aynı şekilde yeni bir yolun, yeni bir planın olduğunu kabul ederek bir şeylere başlayabileceğini hatırlamalı. Hayaller için belli bir süre veya zaman yoktur ki aslında. Sadece an vardır, bir an, doğru an. İşte zaten o er ya da geç kapıyı çaldığında bir bahane öne sürerek değil, olduğu gibi, kendini hatırlayarak kucaklamalı ve görmeli onu insan. Hep deriz ya “Bugün kendin için ne yaptın” “Başkalarını düşünmek yerine biraz da kendini düşün,” diye. Sahi bugün kendiniz için en azından bir fincan kahve yaptınız mı mesela? Ya da sadece kendinize ayırdığınız bir vaktiniz, sadece kendinizi önemsediğiniz bir anınız oldu mu? Bir kere de kendiniz için “hayır” diyebildiniz mi mesela? İstemediğiniz, size uymayan bir şeyi bir başkası İçin kabul mu ettiniz? Sınırsızca, her şeyi onaylayan, kaybetme ve ayıplanma korkusuyla mı geçiyor günleriniz? Yapmayın… Hayatınıza önce denge sorunlarının girdiğini sonra da kendi değerinizin, kendi benliğinizin isteklerinin bir bir azaldığını, ve kendinizi bir anda istemsizce engellerken, sabote ederken buluverirsiniz. Kendinizi bu hayatta nereye koyduğunuzu, nerede durduğunuzu bir kere daha düşünün. Öneminizi ve değerinizi hatırlayarak yaşamaya niyet edin. Pişmanlıklara gelince… Herkesin hayatında bir çok pişmanlığı vardır ufak tefek, elbette keşkesiz olmak isteriz çoğu zaman, dedim ya insanız. Fakat en kötüsü o pişmanlıklara bir ataç gibi takılı kalmak, bir ataç gibi o pişmanlığı kuşatmak ve diğer hiçbir seçeneği görememek. Belki o an İçin en iyisi oydu, belki de o an başka bir seçeneği fark edememişizdir hayatımızdaki, kim bilir… Önemli olan bu fikirle zehir ziyan etmemek hayatımızı. Bakın doğaya… Az zaman kaldı canlanmasına, her türden renklenmesine, çeşitlenmesine, mis gibi kokmasına. Kadınlar da çiçek gibi değil mi zaten? Bazen solabilir, kuruyabilir yaprakları, sonrasında daha güzel açmaz mı, renklenmez mi, canlanmaz mı? Yeniden kucaklamaz mı, gülümsemez mi hayata? Yeniden başlayıp, her şeyi ama her şeyi geride bırakmaz mı? Bir menekşe veya bir gül gibi mesela..

Aslında bir de hepimizin hepimize ihtiyacı var, desteğe, yardıma, ilgiye, güzelliğe, iyiliğe.. Bir başka kadına da umut olmalı, yolunda, önünde değil yanında ve daima destek olmalı insan. Bazen bunu bir kadın bir kadına, bazen bir erkek bir kadına yapıyor… Unuttuğumuzdan halbuki, insandan insana geçen bir hayat yaşadığımızı, etkileşimde ve iletişimde olduğumuzu. Hatırlayalım o zaman.. Haydi.. Önce gerçek kendimizi, insanlığımızı, sonra da bir başkasını...