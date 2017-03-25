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Kadın Emlakçılar güç birliği yaptı

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Kadın Emlakçılar güç birliği yaptı
İlimizde faaliyet gösteren kadın emlakçılar, Kocaeli Emlakçılar Odası Kadın Komisyonu öncülüğünde bugün kahvaltıda bir araya geldiler. Kadınların birlik ve beraberliğinin ön plana çıkarıldığı toplantıda, güç birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kocaeli Emlakçılar Odası Kadın Komisyonu Başkanı Seçil Yeşil’in ev sahipliğinde Beytül Kebap’taki toplantıya 150 kadın emlakçı katıldı. Oda Başkanı Ahmet Pekin, Başkan Vekili Suat Özdağ, KOTO yöneticisi Nazan Tokdemir, İnşaat Mühendisleri Odası Yöneticisi Süheda Çetiner, İMO Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Kaya, Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer de davetliler arasındaydı.

12 İLÇEYİ KAPSIYOR

Kahvaltıda konuşan Kadın Komisyonu Başkanı Seçil Yeşil, Kocaeli Emlakçılar Odasının Büyükşehir Yasasıyla kurulan ilk ve tek oda olduğunu, 12 ilçeyi kapsadığını, her ilçede birer temsilcileri bulunduğunu ve mesleği yasal olarak temsil eden bir oda olduğunu söyledi. Yeşil, “Diğer STK’lara nazaran oda kuruluşu daha zor ve meşakkatli bir iştir. 12 ilçede 500 ve üzerinde meslektaşımıza tek tek ulaşarak imzaların alınması bile başlı başına emek gerektiren bir iştir. Biz bunu başardık, Odamızın kurulması ile birlikte mesleğimize bakış acısı kısa zamanda olumlu yönde değişti. Mesleğimiz biraz daha saygınlık kazandı. Odanın kuruluşunda kadın meslektaşlarımızın emeğini asla göz arda etmedik etmeyeceğiz. Komisyonumuz olarak nisan ayında itibaren ilçe ilçe toplantılar düzenleyeceğiz” dedi.  

KİMLİK KARTLARIYLA AYAKÇI EMLAKÇILAR ORTADAN KALKACAK

Emlak yasasının en kısa zamanda çıkacağının müjdesini veren oda başkanı Ahmet Pekin ise “Türkiye’de emlak yasası çıkana kadar emlak standartlarının belirlenmesi çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda resmi gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girecek. Bununla birlikte emlak müşavirliği kanun taslağı üzerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığımız bir dizi çalışmalar yürüttük. Kocaeli olarak bu kanunun uygulanmasında ilk 3 pilot belgeden biri olacağız. Ayrıca belediyelerde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde oda kimlik kartlarıyla iş takibi yapabilmek için hazırlanan protokol en yakın zamanda sizlerle paylaşılacak. En çok şikayetçi olduğunuz kayıt dışı emlakçılar bu çalışmayla devre dışı bırakılacak” ifadesini kullandı.

Şennur YILDIZ

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