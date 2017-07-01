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Kadın futbolda yıldız ve gençler Türkiye Şampiyonası kuraları salı günü çekilecek

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Kadın futbolda yıldız ve gençler Türkiye Şampiyonası kuraları salı günü çekilecek
Kadınlar futbolda yıldız ve gençler Türkiye Şampiyonası statüsü ve tarihleri açıklandı.

Kocaeli Bayan FK’nın ilimizi temsil edeceği yıldızlar kategorisine bu yıl 112 takım katılıyor. 4 ve 5 takımla 24 grup oluşturulacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından birinciler direkt olarak 2.tura çıkarken, en iyi puan ve averaja sahip 8 grup ikincisi de bu hakkı elde edecek.

İlk tur maçları 12-17 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İlimizi Harb.İşspor’un temsil edeceği gençlerde ise 25 grup oluşturulacak, birinciler otomatik olarak turu geçecek, en iyi 7 grup ikincisi de bu hakkı elde edecek. Bu kategoride ilk tur maçları 16-21 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Yıldız ve gençler Türkiye Şampiyonası’nda kuralar 4 Temmuz Salı günü saat 14.00’de çekilecek.

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