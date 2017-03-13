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‘Kadın için estetik büyük önem taşır’

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‘Kadın için estetik büyük önem taşır’
İzmit Belediyesi, Soroptimist Meslek Kulübü, Cihan Hastanesi, KOSEV ortaklığında gerçekleşen “Kadın ve Estetik” konulu seminer, estetiğine önem veren kadınları bir araya getirdi.

İzmit Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen seminere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Soroptimist Kulübü Başkanı Yelda Teker, KOSEV Başkanı Ayşe İlter, Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de katıldı.  Kadınların estetik konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminerde Ayşe İlter’in “Kadınlarla Doğaçlama, Kadının Sosyal Hayattaki Yeri ve Kadında Estetik” konulu resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. .

ÇELİLİŞTE 100 KADINA EPİLASYON HEDİYE EDİLDİ

Seminer sonrası Özel Cihan hastanesi Pazarlama Müdürü Ceyda Söylemez seminere katılan 100 kadına çekiliş sonrası Epilasyon hediye edeceğini söyledi. 

Estetik Cerrahı Opr. Dr. İlgi Güler ise bayanlara yönelik yaptığı açıklamalarında estetik cerrahi kime nasıl ne zaman uygulanır. Doğal ve güzel kalmanızı sağlayan unsurlar nelerdir konularına açıklık getirdi.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA BURUN ESTETİĞİYAPILIYOR

Güler “Cilt bakımını herkes yapmalı, hatta bu şart olmalı. Daha dinlenmiş dinç bir yüz istiyorsanız sizlere benim tavsiyem mutlaka doktor müdahalesi gerekir. Ve Türkiye de en fazla estetiğin burun estetiği olduğunu da hatırlatırım” dedi.  

“BİZDE ŞEHRİN ESTETİKÇİSİYİZ”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Estetik bakım insanı mutlu eden kendini iyi hissetmesini sağlayan doğru bir karardır. Son zamanlarda sanki erkeklerde buna oldukça ilgi gösteriyor. İnsanın kendisine bakması, özen göstermesi çok önemlidir. İşte biz de belediye olarak İzmit’i güzelleştirmek, estetik kazandırmak için çalışıyoruz. İnsanların estetiğe önem verip bu kaygıyı duyması gerekir. Bakış açımızı değiştirelim ve her şeyin düzgün, bakımlı olması için destekleyelim, özen gösterelim” dedi. 

Şennur YILDIZ

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