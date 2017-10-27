Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde eğitimler başladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında Kocaeli'de 15-69 yaş arası 652 bin 982 kadına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim verilecek. Proje kapsamında tüm ilçelerde görevlendirilen eğitim ekipleri, eğitimlere başladı. Eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösterirken, hedef nüfusun tamamına ulaşana kadar eğitimlerin devam edeceği belirtildi.