KADIN SAĞLIĞINDA DA EĞİTİM ŞART

Kocaeli’de kadınlara yönelik olarak bütün şehri kapsayan yeni bir proje başladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ Kocaeli’deki 15-69 yaş arası toplam 652 bin 982 kadına, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi sigaranın zararları, kadına yönelik şiddet gibi birçok konuda eğitim vererek farkındalık oluşturmaya çalışacak.

3 yıl içinde evlerde, iş yerlerinde bir araya gelen büyük veya küçük kadın grupları kadın sağlığı konusunda bilgilendirilecek. Vali Aksoy’un görev yaptığı diğer illerde başarıyla uygulanan proje bu kez Kocaeli’de 3 yıl içinde kadınlarla buluşmuş olacak.

Konuyu oldukça önemsedik. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı toplum demek. Kadın bir çok kez ailesini düşünürken kendi sağlığını önemsemiyor, farkına varmıyor, fark ettiğinde ise iş işten geçmiş, sağlık önemli ölçüde kaybedilmiş oluyor. Ailede kadının sağlıksız olması ise bir çok olumsuzluğu beraberinde getiriyor.

Yani kadın sağlığı aslında toplumu ilgilendiren bir konu. Konuyla ilgili yapılmış başka çalışmalar olmasına rağmen bu projenin en önemli özelliği, kadın sağlığını bir çok sağlık aktörüyle bir bütün olarak alması, daha önce başarıyla uygulanmış olması ve tanıtım toplantısında görüldüğü kadarıyla kadınların konuya ilgi ve desteğinin tam olması.

Kabul ediyorum, kadınları anlamak zor. Kadın, kadın ile zaman zaman anlaşamayabilir ama konu sağlık olunca kadınlar arası dayanışma, birlik, destek ve yardımlaşma tartışılmayacak düzeydedir. Sağlık denince de akan sular durur.

Bu projenin Kocaeli’ de yaşayan kadınların sağlıklı olmasına, herhangi bir hastalık belirtisi var ise erken teşhis imkanına, bütün çarpan etkileri ile topluma önemli katkılar vereceğine inanıyorum. Projede belirtilen sağlık taramalarının ücretsiz ve Kocaeli’nin istisnasız her bölgesini kapsıyor olması ayrı özellik.

Kocaeli’de yaşayan 15-69 yaş arası toplam 652 bin 982 kadının yapması gereken küçük veya büyük gruplar ile, bazen mahalle konaklarında, bazen evlerde, bazen köy konaklarında, bazen iş yerlerinde randevu saatini Kocaeli İl sağlık Müdürlüğü ilgili birimi ile koordineli olarak organize ederek bir araya gelmek. Yani eğitim, bölge halkının bulunduğu yerde yapılıyor. Köy ve mahalle muhtarlarına da önemli görevler düşüyor.

Değerli hanımlar sağlığınız için projeyi değerlendiriniz, eğitim talep ediniz, sağlığınız için sağlığınızın farkında olunuz.

Değerli beyler, yakınlarınızdaki kadınları bu eğitimlere katılmaları için destekleyiniz, takipçi olunuz, kadınların sağlığını önemseyiniz.

"Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" sadece kadın sağlığını değil, toplum sağlığını önemseyen büyük ve kapsamlı bir proje. Yapılmasa, yapılmazdı ama başlatıldı. Emeği geçenleri, geçecek kişileri kutluyoruz.

Sözün özü; Her işin başının sağlık olduğunu düşünüyorsanız, proje kapsamındaki eğitim ve sağlık ekibi sizi bekliyor değerli hanımlar.

