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Kadının belini sıkan kişiye 1 yıl 8 ay hapis

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Kadının belini sıkan kişiye 1 yıl 8 ay hapis

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, hastanede hasta ziyaretine gelen bir kadının belini sıkan temizlik personeli sanığa, "Basit cinsel saldırı" suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasını kaldırarak,  "Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  İstinaf Mahkemesi, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.

Kocaeli'de 15 Nisan 2016 tarihinde gece 01.00 sıralarında rahatsızlanan kardeşini Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götüren E.H.B., acil serviste temizlik personeli olarak çalışan K.V.D.'nin (49) arkadan belini sıkmak suretiyle kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
 
YEREL MAHKEME 4 YIL 2 AY CEZA VERDİ
 
E.H.B.'nin şikayeti üzerine K.V.D. hakkında Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 17 Kasım 2016 tarihinde yapılan karar duruşmasında mahkeme, K.V.D.'yi, "Basit cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Gerekçeli kararında, "Acil girişinde bulunan güvenlik kameralarından elde edilen olay görüntülerinde sanığın kadının bel bölgesine eli ile hızlıca dokunduğunun açıkça görüldüğü" görüşüne yer verdi.
 
Sanık kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20 Ceza Dairesi, 9 Mart tarihine duruşma günü verdi. Duruşmaya, şikayetçi E.H.B. ile tutuksuz sanık K.V.D. ve sanığın Avukatı Elif Bayçelebi katıldı.
 
SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Suçlamayı kabul etmediğini belirten sanık K.V.D., "Ben herhangi bir şekile müştekinin belinden tutup sıkmak suretiyle cinsel istismarda bulunmadım, böyle bir eylemim olmadı, müştekiye herhangi bir fiziksel temasım olmadı" dedi.
 
Şikayetçi E.H.B., ise sanığın ilk önce kendisine rahatsız edici şekilde baktığını öne sürerek, "Daha sonra belimi tutup sıktığını gördüm. Dönüp kendisine tepki verdim, sonra da şikayetçi oldum. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
 
Duruşma savcısı Güven Öztürk, verdiği esas hakkındaki mütalaada, Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanığa, "Basit cinsel saldırı" suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasının kaldırılmasını istedi. Savcı Öztürk, mütalaada, hastaneye hastasını getiren şikayetçi E.H.B.'nin hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.V.D. tarafından rahatsiz edilecek derecede gözleri ile takip ettiğini belirterek, bel kısmına elini uzatıp sıkan sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını istedi.
 
İSTİNAF CEZAYI 1 YIL 8 AYA DÜŞÜRDÜ
 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Selçuk Kaya, oy birliği ile aldıkları kararı açıkladı. Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldıran 20. Ceza Dairesi, sanığı, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 hapis cezasına çarptırdı. Daire, bu cezayı da 5 yıl süre ile erteledi.
 
DHA

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