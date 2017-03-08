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Kadınlar ev ve iş hayatında denge istiyor

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Kadınlar ev ve iş hayatında denge istiyor
ILO'nun 142 ülkede yapılan araştırma kapsamında hazırlanan raporu, kadınların ev ve iş hayatı arasında denge sağlamak istediğini gösterdi.

Dünyada kadınların yüzde 41'i hem evde olmayı hem de iş hayatında yer almayı tercih ederken, bu oran Türkiye'de yüzde 53 oldu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Amerikan araştırma şirketi Gallup'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı rapor, kadınların ev ve iş hayatları arasındaki dengeyi sağlamak istediklerini ortaya koydu. "Kadınlar ve Çalışma Yaşamı İçin Daha İyi Bir Geleceğe Doğru: Kadınların ve Erkeklerin Sesleri" başlığıyla yayımlanan rapor için geçen yıl 142 ülkede yaklaşık 149 bin yetişkinle görüşüldü.

Rapora göre, dünyada kadınların yüzde 70'i ücretli bir işte çalışmak isterken, yüzde 27'si ev hayatından kopmamayı tercih etti. Ücretli bir işte çalışmak isteyen kadınların yüzde 41'i hem evde olmayı hem de iş hayatında yer almayı tercih etti.

Erkeklerin yüzde 66'sı kadınların çalışma isteğini desteklerken, yüzde 29'u kadınların evde kalmasını istedi. Kadınların iş hayatında aktif rol almasını tercih eden erkeklerin yüzde 38'i ise kadınların hem iş hem de ev hayatını birlikte götürmesini istedi.

Türkiye'de ankete katılanların yüzde 88'i kadınların ev dışında ücretli bir işte çalışmasını desteklerken, yüzde 11'i kadınların çalışmasını tercih etmedi.

Kadınların yüzde 34'ü ücretli bir işte çalışmayı isterken, yüzde 53'ü hem evde olmayı hem de iş hayatında yer almayı tercih etti. Kadınların sadece yüzde 12'si evde olmayı istedi.

Erkeklerin ise yüzde 34'ü kadınların hem bir işte çalışıp hem de ev işleriyle ilgilenmesini isterken, yüzde 32'si sadece evde olmasını, yüzde 28'i ise ücretli bir işte çalışmasını tercih etti.

"İş ve aile yaşamını dengeleyen politikalar istihdam artışı için fırsat"

Raporun sonuçlarına ilişkin soruları yanıtlayan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Türkiye’ye ilişkin bulguların kadınların toplamda yüzde 87’sinin ücretli bir işte çalışmayı istediğini gösterdiğini, bu oranın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu söyledi.

Türkiye’de kadınların çalışmasına yönelik olumlu algıda erkeklerle kadınlar arasında bir uçurum bulunduğuna dikkati çeken Özcan, "Dünya verilerinde bu fark sadece yüzde 4 iken Türkiye’de kadınların çalışmasını destekleyen erkekler ve kadınlar arasındaki fark yüzde 25." dedi.

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