Kadınlar futbolda kura günü yarın

Yıldız ve genç kızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor.

Her iki kategorinin kura çekimi yarın saat 14.00’de gerçekleşecek. Yıldızlarda Kocaeli Bayan FK, gençlerde ise Harb.İşspor ilimizi temsil edecek. Yıldızlarda 112 takım 24 grupta toplanacak. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından birinciler direkt ikinci tura yükselirken, en iyi puan ve averaja sahip 8 ikinci de bu hakkı elde edecek. İlk tur maçları 12-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

114 takımlı gençler Türkiye şampiyonasında ise 25 grup oluşturulacak. Tek devreli maçların ardından ilk sırayı alanlar üst tura çıkarken, en iyi puan ve averajla sahip 7 takım daha bu hakkı elde edecek. Gençlerde ilk tur maçları 16-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. İlk kez şampiyonaya katılacak Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile yetenekli futbolculardan oluşan Harb.İşspor şampiyonada bir hayli iddialı.