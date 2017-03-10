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Kadınlar Günü özel konseri

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Kadınlar Günü özel konseri
Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu’nun “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” konseri önceki akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Türk Halk Müziği severlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Gültekin Görüm ve Nermin Tol, KYÖD Başkanı Mehmet Toker de hazır bulundu. 

Şef Yasin Koçman yönetimindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, günümüzün sevilen eserlerini, koro ve solo halinde seslendirdiler. Aytül Uygun, Hamiyet Şahin, Levent Gülay, Günay Dursun, Mehmet Şahin ve Hafize Akar ve Salih-Sabriye Değirmencioğlu (düet) solo eserleri seslendirdiler.

Sunuculuğunu Dürdane Özdilek İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Ayşe Müge Şahin’in yaptığı konsere gelen davetliler keyifli bir akşam geçirdi, şarkılarda koroya eşlik ettiler.

 

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