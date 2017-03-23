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Kadınlar horonda

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Kadınlar horonda
Kocaeli Trabzonlular Derneği Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘Horon Gecesi’ne katılan bayanlar, horondaki hünerlerini ortaya koydu. KSO Sosyal Tesisleri Clup Bithynia’da düzenlenen geceye katılanlar keyifli bir akşam geçirdi.

ÖNCE BİLGİ, SONRA EĞLENCE

Kocaeli Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşe Köse, Mualla Sarı, Nurten Erkan ile Kadın Kolları Başkanı Satiha Saral öncülüğünde gerçekleştirilen geceye katılım hayli yoğundu.

Av. Özge Erkan’ın sunuculuğunu yaptığı “Horon Gecesi”nde Op.Dr.Nurgül Altıntaş, horonun kültürümüzdeki yeri konusunda katılımcılara özel bilgiler verdi. Trabzonlu kadınlar, birbirleriyle keyifle sohbet ettikleri gecede, piste çıkıp horonun da hakkını verdiler.

Kerim YAVUZ

 

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