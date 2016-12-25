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Kadınlar kalp krizi geçirdiklerinin farkına varmıyor

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Kadınlar kalp krizi geçirdiklerinin farkına varmıyor
Bilim adamları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini erkeklerden daha az hissettiklerini bildirdi.

Norveç'te Tromsö Üniversitesinden araştırmacıların 4 bin 849 yetişkin erkek ve kadın üzerinde yaptıkları çalışma, kalp krizi geçirdiği halde bunu fark etmeyen kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu gösterdi. 

Araştırma çerçevesinde ağrı eşiğinin yüksekliği ile "sessiz kalp krizi" denilen, belirtileri hasta tarafından fark edilmeyen krizler arasındaki bağı anlamaya çalışan bilim adamları, ilk etapta deneklerin acı eşiklerini teste tabi tuttu. Deneklerden ellerini 3 derece soğuk suda bekletmelerini isteyen araştırmacılar erkeklerin ellerini suyun içinde daha uzun süre tutabildikleri görüldü.

Ancak genel ağrı eşiği erkeklerden düşük olan kadınların kalp krizine yol açan özgül ağrılar söz konu olduğunda ağrı eşiklerinin erkeklerden yüksek olduğu anlaşıldı. Deneklerin geçmişte kalp krizi geçirip geçirmediğini anlamak için EKG'lerini çeken araştırmacılar, geçmişte kalp krizi geçirdiği halde bunu fark etmeyen kişiler arasında kadınların oranının erkeklerden fazla olduğunu tespit etti. Oranın erkeklerde yüzde 58 iken, kadınlarda yüzde 75'e kadar çıktığı belirlendi.

Araştırmanın baş yazarı Dr Andrea Ohrn, kadınların göğüs ağrısı gibi kalp krizi sırasında yaşanan ağrılara erkeklerden daha dayanıklı olmalarının bu tabloyu ortaya çıkardığı görüşünü dile getirdi. Kadınlarda kalp krizi semptomlarının daha farklı gelişmesinin de bunun kaynağı olabileceği belirtildi. 

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