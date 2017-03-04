Kadınlar, şenlikte buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın STK temsilcileri “Yaşamın öznesiyiz, buluşsun seslerimiz” sloganıyla şenlikte buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın STK temsilcileri bugün KYÖD’de şenlik düzenledi. Etkinlikte Halkevleri ve Kadın Platformu üyeleri katılımdı. “Yaşamın öznesiyiz, buluşsun seslerimiz” sloganıyla bir araya gelen kadınlar, kadına şiddeti, tecavüzü ve kadın-erkek eşitsizliğine değinerek birlikte mücadele olduklarını haykırdı. Programda CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl yönetimden Hamiyet Göksu, Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yer aldı.

ŞİİR OKUDULAR

Ardından Programda kadınlar, kadın şairlerin şiirlerini okudu. Gülfidan Güngör, Şennur Sezer’in “Annem ve Kuşlar”, Cemile Gültepe, Mine Gültepe’nin “Sınır”, Güleycan Aktürk, Birhan Keskin’in “Anıtsayaç” şiirini, Lale Tığ ve Perihan Karakurt kendi şiirini seslendirdi. Münire Çalışkantuğ, “Artık Susmayacağım Anne” öyküsünü okudu.

Çiğdem ARMAĞAN