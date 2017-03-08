Kadınlar, taleplerini sıraladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Atatürk büstüne çelenk bırakan kadın STK temsilcileri ardından yaptıkları basın açıklamasıyla isteklerini sıraladı.

8 Mart Dünya Kadın Günü sebebiyle bugün ilimizde aktif olan STK temsilcilerinden Eğitim İş, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kocaeli Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, KASK, KYÖD, TMMOB, KOSEV, CKD, Türk Kadınlar Birliği, İzmit Huzurevi Derneği, Mimarlar Odası, Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği, KEREM ve Soroptomis derneği kadın temsilcileri İzmit Saat Kulesi’nde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Kadın STK temsilcileri katılımcı kadınların yakasına mor kurdele taktı. Atatürk büstüne bırakılan çelengin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm kadınlar adına basın açıklamasını Eğitim İş sendikasından Emine Çalık yaptı. Çalık şunları söyledi: “Kocaeli Kadın Kuruluşları Birliği adına diyoruz ki, eğitimde, laik, çağdaş ve bilimsel bir eğitim. Yönetimde demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları. İstihdam da kadının çocuklarını güvenle bırakabileceği ücretsiz kreşler. Esnek, güvencesiz ve kayıt dışı çalışmaya son verilerek eşit işe, eşit ücretin uygulandığı. İnsanca yaşamaya olanak veren ekonomik ve sosyal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz”

Çiğdem ARMAĞAN

EMNİYETE KURDELE: Kadınlar, programın güvenliğini sağlamak için gelen emniyet güçlerine de mor kurdele taktı.