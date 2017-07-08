  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 22 °C

Kadınlardan Suriye’deki vahşete tepki:“Göçmen kadınlar sahipsiz değildir”

»
Kadınlardan Suriye’deki vahşete tepki:“Göçmen kadınlar sahipsiz değildir”
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile olan Mefta Ernani Arrahman’ın tecavüz edildikten sonra yanındaki 10 aylık bebeği ile öldürülmesine tepki gösteren Kocaeli Kadın Platformu üyeleri Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını platform adına Nurşen Turan Öğüt okudu. Öğüt, “Göçmen kadınlar sahipsiz değildir” dedi.

Öğüt açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

-“Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi ile yüreklerimiz yaralanmaktadır. Erkek şiddeti sınır tanımadan biz kadınların yaşam hakkına kastetmektedir. Erkek egemen sistem 2017'nin ilk 5 ayında 162 kadını katletti. Ülkemizde kadın düşmanı yaklaşımlar, yasaları, sokakları, işyerlerini, evleri ve aslında nefes aldığımız her yeri derinden bir dönüşüme uğratmaktadır. Kadın cinayetleri, AKP’nin kadın düşmanı politikalarının sonucu olduğu kadar AKP öncesinde de var olan cinsiyet ayrımcılığının artarak devam ettirilmesinin sonucudur. Bizler bugün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile iken tecavüz edildikten sonra yanında 10 aylık bebeği ile öldürülen Mefta Ernani Arrahman için buradayız. Edindiğimiz bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve GK, isimli iki kişi işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini evlerinden zorla kaçırarak, Suriyeli olan kadına tecavüz ettikten sonra, yanındaki 10 aylık bebeği ile birlikte öldürdü. Suriye uyruklu kadını öldüren şahıslar, kadının cesedini Topçu Mahallesi Dağyeniköyü divanında bulunan ormanlık alana atarak kaçtılar.

GÖÇMENLER İÇİN TEDBİR ALINMALI

AKP, göçmenler için barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi hizmetler konusunda yeterli hazırlık yapmadığından ve önlem almadığından halklar arasındaki çatışmalar kadın bedenine ve yaşam hakkına yönelik saldırılara neden olmuştur. Bu konuda kalıcı çözüm yolları üretmedikçe ve hukuki statü tanımadıkça, sığınmacıların temel hizmetlere erişimi konusunda iyileştirme yapmadıkça, toplumsal uyum eksenli bir politika uygulamadıkça, sığınmacıları yedek iş gücü ordusu olarak görmekten vazgeçmedikçe yani kısaca göç politikalarını değiştirmedikçe ülkede huzur, barış ve esenliğin sağlanması mümkün değildir. Biz kadınlar öldürülmeye, dövülmeye, cinsel saldırıya uğramaya ve bunlar hakkında susmak zorunda bırakılmaya karşı isyandayız. Erkek adalet değil gerçek adalet için susmuyoruz, korkmuyoruz, iaat etmiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri karşısında, bulunduğumuz her yerde mücadele ve direnişimizi kendi gücümüzle büyüterek ve kadını kurban değil, toplumsal özne olarak açığa çıkaran daha güçlü bir kadın örgütlenmesi yaratarak direnişimizi sürdüreceğiz.”

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli var08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:33
  • Outlet Center’de Müdür değişiyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:24
  • Bağırganlı’ya Mavi Bayrak08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:14
  • Altın Kiraz Festivali başladı07 Temmuz 2017 Cuma 22:44
  • Şehidin oğlu yunuslarla tanıştı07 Temmuz 2017 Cuma 22:34
  • Öğrencilerin tatil sevinci havuz keyfiyle ikiye katlandı07 Temmuz 2017 Cuma 20:43
  • Hacı Mahmut Caddesi asfalta hazır07 Temmuz 2017 Cuma 20:26
  • Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı07 Temmuz 2017 Cuma 17:07
  • Köylü Pazarı’nda fiyatlar biraz yükseldi07 Temmuz 2017 Cuma 15:56
  • Türk ve Alman atık yönetimi tartışıldı07 Temmuz 2017 Cuma 15:49
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti