Kadınların keyfi yerinde

İzmit Belediyesi'nin ücretsiz fitness salonlarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Halen şehrin 15 ayrı noktasında bulunan fitness salonlarından geçtiğimiz 2016 yılı içinde 5285 kişinin yararlandığı açıklandı.

İzmit Belediyesi’nin 2010 yılından beri faaliyette olan spor salonlarında deneyimli eğitmenler eşliğinde kadınlar spor yapmamın keyfini yaşıyorlar. Tamamen ücretsiz ve kadınlara özel olan salonların son sistem spor aletleriyle donatıldığını söyleyen yetkililer “Salonlarımız haftanın 7 günü hafta içi 09.00-16.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kondisyon çalışmaları, step, aerobik ve pilates derslerinin verildiği salonda eğitimleri step aerobik ve pilates eğitmenleri veriyor.

Üç ayda bir üye yenilemenin yapıldığı salonda her yenilenmede 500 kişi alınıyor. 20’şer kişilik 7 farklı seansta verilen dersler tamamen ücretsizdir. Spor salonuna üye olmak için İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne kimlik fotokopileri ve başvuru formuyla birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Belediyemizin bu hizmetten tüm kadınlar yararlanabilir.” dediler. Fitness salonlarından yararlanan kadınlarda kendilerine böyle bir imkân sağladığı için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.