KADINLIK ZOR ZANAAT NE YAPARSAK YAPALIM, DÖVÜYORLAR..

Evet, ne yaparsak yapalım, dövüyorlar.. İşkence edip, öldürüyorlar.. Bir malmış gibi paha biçip satıyorlar.. Töre diyorlar, berdel diyorlar, beşik kertmesi diyorlar ve küçücük kızları yok edip bitiriyorlar.. Ve, sonuçta dişi olmanın bedelini ödetiyorlar.. Bu yazıyı kaleme aldığım gün büyük bir toplantıdaydım.. Toplantıda güncel olaylardan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden söz edildi.. Fikirler belirtilip, üzerine tartışmalar yapıldı.. Toplantının sonuna doğru, bu gün “ Kadına Şiddete Hayır” günü olsun arkadaşlar diye bir ses yükseldi salondan.. Önce bir sessizlik oldu, ardından bir kaç arkadaş “Evet ya, biz onu mutlaka gündeme getirmeliyiz” gibi sözlerle durumun ciddiyetini hatırlatmaya çalıştılar.. Ancak, pek kimseden günün değerlendirmesine dönmek için teklif veya istek gelmedi..Bu mevzunun açılışından sonra gündeme gelen sadece “8 Mart haftası ne gibi etkinlikler yapılabiliriz, hangi STK neler yapacak konularında kısa kısa değerlendirmeler üzerinde yoğunlaşarak sonuçlandı..

Şimdi sizlere bu ilgi azalmasını neye bağlıyorsunuz diye sorsam, ne tür cevaplar alacağımı merak ediyorum doğrusu.. Tabi ki kadına yapılan fiziksel veya ruhsal şiddete karşı ilgisizlik değil bu durum.. Bana “ Peki neden” diye soracak olursanız, fikrim.. Yıllar yılı süre gelen bu tür günlerin veya törenlerin sonuçsuzluğundan kaynaklanan iç bayması diyebilirim.. Ve şöyle de devam ederim..

Çok uzun yıllardan bu yana, değişik eylem biçimleriyle ve yaşam şekilleriyle” KADIN”, bilhassa bu tür özel günlerde, masaya yatırılıp, tartışıldı tartışıldı.. Yine adına paneller, konferanslar, açık oturumlar düzenlendi.. Binlerce yazı yazıldı.. Anlamlı kısa filimler çekilip, gösterildi.. Onların eline beceri verebilmek ve üretici durumuna sokmak düşüncesiyle onlarca kurs açıldı.. vs. vs.

Bu faaliyetler devam ededursun .. Ancak realitede değişen pek fazla bir şey olmadı.. Bilhassa belli çevrelere, ne yaparsan yap, çağdaş ve uygar yaşamın içine çekebilmek mümkün olmadı.. Çünkü ülkemizde, kadına yönelik bir çok temel konuda, istikrarlı bir yol bulunamadı.. Dün de, bu gün de kadın daima günün konusu, siyasilerin zırhı, kocalarının stres topu, evlatlarınınsa kölesi olmaktan kurtulamadı.. Bu uzayıp giden yılan hikayesi sonuçta en duyarlı toplulukları dahi tepkisiz kılarak, adına düzenlenen günlerin, haftaların birer hikayeden ibaret olduğu kanısıyla, soğuttu..

Haaa olmasın mı.?. Olsun.. Tabi ki olsun.. “ Ses çıkartma, farkındalık yaratma, bakın biz susmuyor ve sizlerin yaptıklarınızın en ince noktasına kadar farkındayız, her şeye rağmen dimdik ayaktayız.. Yeter artık.. Bizi kullanmanıza müsaade etmeyecek, eninde veya sonunda insanca yaşamı kazanacağız.” mesajı vermek için olsun.. Fakat ne yazık ki, gözle görülen ufacık bir gelişme olamıyor.. Eğer biraz gelişme yakalayabilseydik, heyecan başka olurdu.. Tamam sokakta yürüyerek, protesto çığlıkları atarak, bu düzene baş kaldırmak en demokratik hak bizce de.. Ama ardından gelene ne demeli.. Bir çok kadın böyle bir eyleme girerse ve onu kocası duyarsa, dayak yiyecektir yüz de yüz.. Ya da çevre baskısı yaşayacaktır.. Hadi diyelim kocası anlayışlı ve onu bu konuda hemcinsleri adına destekliyor.. Ya yürüyüş sırasında oluşacak bir durumda, polisten yiyeceği dayağa ne demeli.. Sonuçta ufukta görünen, öyle veya böyle dayak.. Narin vücuduna darbe vuran, orantısız kaba kuvvet..

Kadın olmak zor zanaat.. Gerçekten zor zanaat..Kız çocuğu olarak dünyaya geldiğin günden sonra başlayan bir gizemli süreç.. Mutlaka kız çocuğu olarak dünyaya gelmenin mutlu ve olumlu sonuçlarıyla bezenen hemcinslerimizde mevcut.. Ancak diğerlerinin yanında küçük bir kitle olduğuna inanıyorum.. Toplumumuzun büyük çoğunluğu kadın olarak yaşamanın acı sonuçlarının altında, kıvrım kıvrım kıvranıyor.. Belki sonuçsuz bir hikaye bu.. Fakat bu hikayenin güzel bir sonuçla nihayetlenmesi beklide yine bizim ellerimizde.. Kızlarımızı mutlaka okutmalıyız.. Eğitimin sihrine inanmalı, onun koruyucu gücüne güvenmeliyiz.. Kızlarımız ne zaman ayaklarının üzerinde durmayı, eğitimin zırhıyla bezenmeyi başarabilirse, işte o zaman kaba gücünü kadınına kullanmayı adamlık zanneden kabadayıların yelkenleri suya inecektir.. Problemi tam anlamıyla çözemesek de, bayatlamış ve önemini kaybetmiş etkinliklerle zaman kaybetmekten çok daha iyidir.. Vee, tüm çalışmaları ve bu konudaki mücadeleyi kız çocukların eğitimi üzerine uygularsak daha verimli olacağı kanısındayım.. Dün, bir yenisiyle coştuğumuz 8 Mart 2017 Dünya Emekçi Kadınlar Gününde dostlukları, destekleri ve eşitlik görüşleriyle daima kadınların yanında olan tüm erkekleri de saygı ve sevgiyle anmadan geçmek istemiyorum.. Onlar iyi ki de varlar ve bu hayatın acısını tatlısını bizlerle paylaşıyorlar.. Zaten amacımızda yan yana, omuz omuza birlikte yürümek değil mi.?