Kadir Cansever oğlunu evlendirdi 

IŞIK AİLE CÜZDANINI TAKDİM ETTİ

Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikaha katılım yoğun oldu. Genç çiftin nikahını Büyükşehir Beldiye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıyarken şahitliklerini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit ilçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz yaptı. Kıyılan nikahın ardından yeni evli çifte aile cüzdanını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık takdim etti.

Çiğdem Armağan