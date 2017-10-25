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Kadir Hacıoğlu vefat etti

Kadir Hacıoğlu vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak No:9/1’de oturan, uzun yıllar bölgede esnaflık yapan ve ‘İtalyan Kadir’ lakabıyla tanınan Kadir Hacıoğlu (71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk babası olan Kadir Hacıoğlu’nun cenazesi Yenicuma Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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