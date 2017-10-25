Kadir Hacıoğlu vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak No:9/1’de oturan, uzun yıllar bölgede esnaflık yapan ve ‘İtalyan Kadir’ lakabıyla tanınan Kadir Hacıoğlu (71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.
A+A-
2 çocuk babası olan Kadir Hacıoğlu’nun cenazesi Yenicuma Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler : Kadir Hacıoğlu, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.