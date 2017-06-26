Kadir Öge: “Bayram ertesi imzayı atarım”

İç transferde durumu merak edilen isimlerden biri olan Kadir Öge, düşüncelerini gazetemize söyledi.

Tecrübeli isim, “Başkanımız aradı, bayram ertesinde görüşeceğiz. Yuvamda kalmak istiyorum, bir sonun olacağını sanmıyorum” dedi.

HENÜZ GGÖRÜŞÜLMEDİ

Kocaelispor’da il dışında olduğu için henüz görüşme yapılamayan Kadir Öge düşüncelerini aktardı. Ailesiyle bayramlaşmak için memleketi Gümüşhane’ye giden tecrübeli futbolcu, “Başkanımız cuma günü beni aradı, görüşelim dedim. O gün Gümüşhane’ye gelmiştim. Bayram bitimi görüşmek üzere sözleştik” dedi.

“KALMAYI ÇOK İSTERİM”

3 sezondun Kocaelispor’un en istikrarlı isimlerinden biri olan Kadir Öge görüşmede bir sorun çıkabileceğine ihtimal vermediğini söyledi, “Burası benim yuvam. Mutlu ve huzurluyum. Futbol okulundan yetiştiğim, her kategorisinde büyük bir onurla formasını giydiğim kulübünde kalmayı çok isterim. İnşallah bayram ertesi döndüğümde imzayı atarım” dedi.

87 MAÇIN 82’SİNDE OYNADI

BAL’a düştüğümüz sezon Maltepespor’dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu ilk sezon bir, ikinci ve üçüncü sezon ise sadece ikişer maçta takımdaki yerini alamadı. 3 sezon toplam 87 maçın tam 82’sinde forma giyen Kadir Öge, en istikrarlı isim oldu. Sol bekte oynayan yıldız isim, 3 sezonda 5 gole imza koydu.