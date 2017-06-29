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Kadırga Yaylası'nda şenlik hazırlıkları devam ediyor

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Kadırga Yaylası'nda şenlik hazırlıkları devam ediyor
Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenlikleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenlikleri bu yıl 30 Haziran 2 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek. Yazlık Kadırga’da Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından stant ve sahne kurma, çevre temizliği, ot biçme çalışmaları hızla sürüyor. Şenlik tarihine kadar tüm çalışmalar sona erecek.

Şenlikler 3 Gün 3 Gece Sürecek

Bu arada organizasyon komitesi şenliklerin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 3 gün 3 gece sürecek şenlikler Mavi Karadeniz kanalından canlı yayınlanacak. Şenlik programının başından sonuna kadar Yücel Aktaş ve Hacer Yılmaz yönetecek ve sunacak. 20’e yakın ünlü sanatçının sahne alacağı şenliklerde ünlü sanatçı Gizem Kara 1 Temmuzda sahneye çıkacak. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tüm vatandaşları 30 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şenliklere davet etti.

Başkan Ellibeş Şenlik Alanında İncelemelerde Bulundu

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman ve Birim Müdürleri Kadırga Yaylasına çıkarak çalışmaları yakından inceledi. Başkan Ellibeş yapmış olduğu açıklamada şu sözler yer aldı. “Her yıl düzenlemiş olduğumuz şenlikler 1987 yılından beri düzenleniyor. Amacımız yaşamış olduğumuz toplumdaki bütün insanlarla bir arada olabilmek diğer yöresel derneklerimizin folklorik gösterilerine yer vermek. Kültürel anlamda kültür mozağini orada bulunan bütün halkımızla kaynaştırmaktır. Yazlık Kadırga Şenliğimiz 30 Haziran 2 Temmuz tarihlerinde Yazlık Kadırga Yaylasında yapılacaktır. Sevilen sanatçıları halkımızla buluşturarak onlara güzel bir gün yaşatmanın gayretleri içersindeyiz” dedi.

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