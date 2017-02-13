Kadroda değişim sinyalleri 

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, kötü geçen Van maçı sonrasında kadroda değişiklik düşünüyor.

Yıldız’ın iki maçtır yedek oturttuğu Sinan ile Burak Süleyman’a çarşamba günü ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

YILDIZ 1-2 DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNÜYOR

Van deplasmanındaki yenilginin ardından hafta içindeki Manavgat sınavından dolayı hazırlıklarına önceki gün ara vermeden başlayan Kocaelispor, dün öğleden sonra çalıştı. Yarın son çalışmasını yapacak olan temsilcimiz akşam kampa girecek. Yeşil-Siyahlı ekipte kaleci Yusuf’un tedavisi sürüyor, Mehmet’in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Mesut ise sarı kart cezasından dolayı çarşamba günü yok. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın kötü geçen Van maçı sonrasında kadroda 1-2 değişiklik düşündüğü öğrenildi.

SİNAN İLE BURAK SÜLEYMAN’A YEŞİL IŞIK

Yıldız’ın cezalı Mesut’un yokluğunda Sefa’yı Mert’in yanına ön liberoya çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız’ın iki maçtır yedek oturttuğu Sinan Pektemek ile Burak Süleyman’a Manavgat karşısında ilk tertipte yer verme olasılığı ise oldukça güçlü. Teknik sorumlu Yıldız’ın Hamza’yı kanattan asıl ve daha verimli olduğu forvet arkasına alıp, sol açıkta Burak Süleyman’ı görevlendirebileceği, santraforda ise Oğuzhan’ın yerine Sinan’ı tercih edebileceği belirtiliyor.

