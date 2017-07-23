Kadrodaki indirim

Kocaelispor’da geçen sezon 26 olan aday kadrodaki futbolcu sayısı 6 ismin ayrılmasıyla 20’ye inmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında ilk yarının önemli bir bölümünde oynamayacak olan Mesut’u da eklediğinizde sayı 19’a düşüyor. Bu durumda altyapıdan fazlaca takviye yapmak gerekirdi, yapıldı da. 7 genç isim A takım antrenmanlarına davet edildi. Sonradan bir isim, Aykut Akdemir de bunlara ilave edildi. Mesut ile birlikte toplamda sayı 28’e ulaştı. Normalde bir takımın ideal futbolcu sayısı 24-25, hadi bilemediniz 26’dır. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız’ın kamp öncesinde bir indirim yapması bekleniyordu. Ki, o operasyon ilk etap çalışmalarının sona erdiği günün hemen sonrasında gerçekleştirildi.

ÖNGÖRMÜŞTÜK

Futbol Şube’den akşam saatlerinde basına bilgilendirme yapıldı. 3 genç ile yollar ayrılmıştı. Bunlar Eray, Akif ve Ali Han’dı. İkisi geçen sezon, biri bu sezon A takıma çıkan isimler bunlar. Geçen sezon 4 genç vardı takımda. Hiçbiri süre alamadı. Takımın yarışması bunda mutlaka faktördü ama futbolcuların gelişim sağlayamamış olması da önemliydi. Doğrusu kadroda indirim gündeme geldiğinde pek çoğumuz tercihlerin genel olarak geçen yılki gençlerden olacağını öngörmüştük. Bir sezon hiç süre alamayan gençlerden söz ediyorduk. Üstelik de bu sezon A takıma davet edilen gençlerin çok daha yetenekli olduğu söyleniyordu. Beklendiği gibi oldu. Teşekkür edilen iki isim geçen sezon başı kadroda alınan Eray ile Akif oldu.

ERAY’IN ŞANSIZLIĞI

Aslında her ikisiyle ilgili umut vardı. Eray’ın şanssızlığı oynadığı mevkiydi. Ön liberoda çok sayıda tecrübeli isim vardı ve sıra bir türlü ona gelmedi. Yaşı akademi ligine tutmuyordu. Koca sezonu tek bir kupa maçıyla geçirmek zorunda kaldı. Doğal olarak gelişim gösteremedi. Akif aslında mevki anlamında şanslıydı, çünkü sol bek oynuyordu. Ki, o bölgede sadece Kadir Öge vardı. Öge’nin yokluğunda formayı almasını bekliyorduk ama olmadı. Teknik heyet yeterli görmemiş olacak ki, Öge’nin olmadığı maçlarda başka tercihler yapıldı. Akif A takımla idmanlara çıkıp, sezon boşunca U19 takımında oynadı. Kupa maçında A takım formasını giyebildi. Bu durum futbolcuyu psikolojik açıdan da sıkıntıya sokar. Sonuçta o da A takım için yeterli seviyeye gelemedi ve gitti.

HAKLARINDA HAYIRLISI

Ali Han, Trabzonspor altyapısından çıkmıştı. Öğrenimi için geldiği ilimizde geçen sezon Kocaelispor U19’da iyi bir performansı söz konusuydu. Fizik olarak da güçlüydü. Kadroda yer bulabileceği düşünülüyordu ama olmadı. Sanıyorum ki o da Eray gibi mevki kurbanı oldu. Ön liberoda sıranın ona gelmesi pek mümkün gözükmüyordu. Sonuçta futbol şube ile teknik ekip yaptıkları değerlendirme sonrasında üç futbolcuyla ilgili, “Gelişim sağlamaları için süre olmaları gerekiyor, burada mümkün değil” kararı vermişler ve bu doğrultuda da kendilerine teşekkür edildi. Haklarında hayırlısı diyebilirim. Burası olmadıysa, başka bir yerde şans bulup kendilerini gösterebilirler. Bundan sonraki kariyerleri için üçüne de başarı diliyorum.

YENİLERDEN 1 FİRE

Geçen sezonki gençlerden Kerem ile Fatih aşama göstermişler ki, kadroda yer buldular. Bu sezon alınan 8 gençten 7’sinin kamp kadrosuna alınması önemli. Yani sadece bir fire verdiler ki, bu büyük başarı. Genel öngörüydü bu sezonki gençlerin daha iyi olduğu. 8’de 7 oranla bu tescilledi. Onların da hakkında hayırlısı. Gelen haberler en az birinin 11’de olacağı, iki veya üçünün kadroyu zorlayacağı yönünde. Kamp dönemi ve hazırlık maçları gençlerin durumunu daha net ortaya çıkartacaktır. Diliyorum bu süreci çok iyi değerlendirirler ve yeni sezonda takıma katkı sağlarlar. Onlara çok ihtiyacımız var.

Puan silme yaptırımını ortadan kaldırmak gerek

TFF talimatlarına göre Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig’de futbolcu ailesine borcu olan veya devlete borcu olup yapılandırmayan takımlara puan silme cezası veriliyor. Her sezon pek çok takıma bu yaptırım uygulandı. Lige eksi 3 puanla başlayan, sonradan 3 puanı silinen takımlar oldu. 3.Lig için bu uygulama yok. Ancak ilerleyen yıllarda başlayacağı yönünde bilgiler var. Akıllara Kocaelispor 2.Lig’e çıksaydı, bu sezon puan silme yaptırımıyla karşı karşıya mı kalacaktı sorusu gelebilir. Sorunun yanıtı: hayır. Talimata göre 2.Lig’e çıkan takımlar ilk sezonunda bu kapsama alınmıyor. İkinci sezonunda yaptırım yürürlüğe giriyor.

EKSİ 1 VEYA EKSİ 3 PUAN

Neyse bu bilgilendirmenin ardından asıl konumuza dönelim. Malum 2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’un futbolcu ailesine 1.3 milyon borcu var ve bu yüzden transfer yasağı altında. Yani, Birlikspor sezona eksi puanla başlama tehdidiyle karşı karşıya. Başkan Erhan Yılmaz’dan aldığım bilgiye göre bu sorun çözülmezse temsilcimiz lige eksi 1 veya eksi 3 puanla başlayabilir. Malum bu sezon zaten genç bir takımla mücadele edecek Birlikspor. Eğer puan silme cezası gelirse, gençler için büyük moral bozukluğu olur. Bir şeyler yapmak, bu durumu ortadan kaldırmak gerekir.

HAYDİ BAŞKAN BARAN

Başkan Erhan Yılmaz’a sordum, illa tüm borcu kapatmak gerekmiyormuş. Alacaklı kişilerle görüşüp belli miktar ödemeyle TFF’ye yaptıkları başvuruları geri almaları mümkünmüş. Başkan Yılmaz, bu yolu zorlayacaklarını ancak kaynağa ihtiyaç duyduklarını söyledi. 300-400 bin TL’ye bu sorun çözülebilir. Çok büyük rakam değil bu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran başta olmak üzere ilçe bu konuda elinden geleni yapmalı, bu para bir şekilde bulunmalı. Genç futbolcuların lige yüksek moralli başlamaları için bu şart. Körfez ilçenin öncelikle aşması gereken sorun budur. İnanıyorum gereği yapılacaktır.

Kocaelispor sıcak bakmıyor; Birlikspor hazırlık yapıyor

Kocaelispor profesyonel takım dışında, sadece küçük yaş gruplarında faaliyet gösterdiği için 18 yaştan büyük futbolcuya lisans çıkartamıyor. Yani 19, 20, 21-22 yaşında iyi bir amatör futbolcu buldunuz diyelim, alamıyorsunuz. Aslında 18 yaştan büyük futbolcu transferini yapmanın bir yolu var. Büyükler liglerine, 2.Küme’ye katılmak. Kocaelispor 2.Küme için katılım başvurusu yapsa, bu durumda 18 yaş üstünde futbolcuyu bünyesine alabilir. Başkan Bahri Yavuz ve yönetim kurulu bu işe sıcak bakmıyor. Bunun için de 2.Küme’ye başvuru yapılmıyor. Yavuz, A takıma futbolcu kazandırmak için yaş gruplarının yeterli olduğu düşüncesinde. Ayrıca 2.Küme’ye katılım halinde, o ligdeki takımlarla kötü olunması söz konusu. Bu da sıcak bakmamaya bir faktör.

Talimata göre transfer yasağı olan kulüplerin bünyesine aldığı futbolcuyu profesyonel takımda oynatması için 6 aylık bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Ağustos ayında TFF’de lisans işlemleri başlayacak. İlgili kulüp 2.Küme’ye katılım başvurusu yaparak 18 yaş üstünde amatör futbolcuyu bünyesine aldığında 6 aylık süre ocak-şubat gibi doluyor. Yani, ilgili futbolcu ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayabiliyor. Diğer takımlardaki, 18 yaş üstündeki futbolcularla ilgili böyle bir yol var. Kocaelispor bu konuda olumsuz düşüncesinde kararlı ancak kentin transfer yasağı olan bir diğer kulübü Kocaeli Birlikspor bu yolu kullanmak istiyor. Aldığım bilgi 2.Küme’ye katılım başvurusunun yapılacağı ve bununla ilgili futbolcu taramasına başladığı yönünde.