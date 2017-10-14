Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı 

Edinilen bilgilere göre Yalova istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan Turgut Özal Bayraktar idaresindeki 06 FR 3265 plakalı araç ile Yalçın Toy idaresindeki 16 GY 020 Plakalı araç D-130 Karayolu Kıroğluahmetoğlu mevkii ışıklarda henüz bilinmeyen bir neden ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yalçın Toy ve Oya Karahan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı Yalçın Toy ve yanında bulunan ve Oya Karahan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçları çekiciler ile yoldan kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

