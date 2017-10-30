Kağıt Müzesi’nde Cumhuriyet etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren SEKA Mehmet Ali Kâğıtçı Müzesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayrak temalı atölye çalışması yapıldı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, heyecanlı ve zevkli zaman geçirdi. Bayrak temalı çalışmaya 3. sınıftan 8. sınıfa kadar 80 öğrencinin katıldı. Proje kapsamında elde kâğıt yapımı, çerçeve ve ışıklı bayrak adlı atölye çalışmaları gerçekleşti.



3 ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

SEKA Kâğıt Müzesi tarafından yürütülen proje de 20’şer kişilik 4 grup halinde, 3 farklı atölye çalışması yapıldı. Kâğıt müzesinde, elde kâğıt yapımı yapılarak, geri dönüşüm yöntemi ile ziyaretçiler filigranlı (Türk Bayrağı) kâğıt üretti. Bilim Merkezinde, filigranla basılan kâğıda çerçeve yapılırken, basit bir elektrik sistemi kurulup bu çerçeve ışıklı hale getirildi. Çocuklar, kendileri tarafından üretilen filigranlı bayraklarla fotoğraf çekildi.