Kağıt Sanatları Akademisi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan Kağıt Sanatları Akademisi için başvurular alınmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, müze ziyaretçilerini ağırlamanın yanı sıra eğlenceli ve eğitici etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinliklerde kağıtla oluşturulabilecek tasarım ve çalışmaların yapılması öğretilirken çocukların yaratıcılık, hayal gücü, hafıza geliştirme ve el becerisi kazanımları konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor. 7-12 yaş aralığındaki çocukların 4 hafta boyunca eğitim göreceği eğitimler, Seka Kağıt Müzesi El Sanatları Atölyesinde gerçekleşecek.

KAĞIT İŞLEME SANATI

1-25 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Kağıt Sanatları Akademisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. 4 hafta sürecek olan Kağıt Sanatları Akademisi’nde, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Origami Atölyesi, Damga ve Baskı Atölyesi ve Kağıt Hamurundan Nesne yapımı Atölyeleri bulunuyor. Kağıt Sanatları akademisinin öğrencilere yaratıcılık, hayal gücü, hafıza geliştirme ve el becerisi konularında kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Seka Kağıt Müzesi’nde gerçekleşecek olan Kağıt Sanatları Akademisi için kayıtlar devam ediyor. 7-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği Akademideki ücretsiz atölyeler için 0262 332 53 47 numaralı telefondan ya da Seka Kağıt Müzesi’ne şahsen başvurarak kayıt yaptırılabiliyor.

