Kağıt toplama kavgasında bıçaklandı!

Olay saat 10.25 sıralarında Başiskele Kullar Vezirçiftliği Ulu Camii Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; Suriye uyruklu vatandaşlar Muhammet El Hasan ve Hızır Asaf (20) arasında kağıt toplama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet El Hasan, Hızır Asaf'ı kolundan ve sırtından bıçakladı. Olayı fark edenler 112 Acil ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hızır Asaf'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ