Kağıt toplayıcısı genç 2. kattan aşağı düştü
İzmit'te kağıt toplayıcısı bir kişi topladığı kağıtları evinin çatı katına taşımak isterken evin ikinci katında bulunan balkondan aşağı düştü.
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Olay, İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kağıt toplayıcısı Muhammed Dik (19), topladığı kağıtları iki katlı evinin çatı katına taşırken iki katlı evinin ikinci katında bulunan balkonun demir merdivenlerinden aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Muhammed Dik’in yardımına, o sırada topladığı kağıtlar için kendisine yardım eden ailesi koştu. Ailesi ve sokaktaki vatandaşlar tarafından hemem sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Muhammed Dik’e ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Vücudunda kırıkların olduğu tespit edilen Muhammed Dik Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Muhammed Dik
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