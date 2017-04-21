"Kağıtlarına 'Muhammet' yazanlar sınavları kazandı"

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu öğretmen Mehmet Avcı'nın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Avcı ve avukatı Kasım Er katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Avcı, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasına ilişkin Avcı, "Dershanede çalıştığım dönemde bir şubeden başka şubeye geçtiğimde hattımı değiştirirdim ama eski hatlarımı da kapamadım. ByLock yüklemedim. Telefonumun internetini paylaşıma açardım, belki oradan yüklenmiştir." dedi.

Mahkeme huzurunda yemin ettikten sonra sanık hakkında ifade veren tanık Ö.Y, kendisi hakkında da FETÖ/PDY soruşturması kapmasında işlem yapıldığını, gözaltına alındığında nezarethanede sanıkla birlikte kaldıklarını söyledi.

Nezarethanede kaldıkları sırada sanığın kendisine Kocaeli'de "hususi lise sorumlusu olduğunu" söylediğini dile getiren Ö.Y, "Ben onu 'Muhammet' kod adı ile tanıyordum. Nezarethanede de kendisine 'Muhammet' diye sesleniyorlardı. Sanık da karşılık veriyordu. Gerçek adının Mehmet Avcı olduğunu polisler çağırdığında öğrendim." diye konuştu.

Tanık Ö.Y, daha önce kendisinin de FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kod adı Semih olan Serkan Ç, hususi lise sorumlusu görevini Muhammet kod adlı kişiye bıraktığını söylemişti. Ben de bu kurumlarda çalışıyordum, sık sık gelip gidiyorlardı. Hatta sanık bana nezarethanede, Serkan Ç'nin yerine geldiğini söylemişti. Benim ifadelerim çelişkili değildir. Ben nezarethanede de artık bittiğini, bildiklerimizi anlatmamız gerektiğini söylemiştim. Bu nedenle bana tepki vermişlerdi."

Mahkeme başkanı, sanık Avcı'ya, tanık K.E'nin iddianamede yer alan "Amasya'nın Yelpiz Köyünde son 5 yılda astsubaylık ve polislik sınavlarına girenler arasında FETÖ'cüler sınava sokulmuş ve sınav kağıtlarına 'Muhammet' yazanlar bu sınavları kazanmıştır. Ben bunları kendim köyde duydum. Asker olmayı hak edenlerin askeriyeye alınmadığını, hiç alakası olmayanların asker olduğunu gözlemledim. Bunları 'Muhammet' kod adlı biri yapıyordu." şeklindeki ifadelerini sordu.

Tutuklu sanık Avcı, tanıkların ifadelerinin doğru olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ev aramasında el konulan dijital materyallere ilişkin raporun beklenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın üzerine kayıtlı 5 telefon hattında ByLock tespit edildiği, askeri sınavlara müdahale ettiği, örgütün eğitim kurumlarında çalıştığı iddia ediliyor. Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.