Kağıtsporlu Enes Bulut, Dünya üçüncüsü

Karatede uluslararası takviminin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, İspanya’da düzenlendi. Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karatecisi Enes Bulut, şampiyonada 76 kiloda dünya üçüncüsü olmayı başardı.

25-29 Ekim tarihleri arasında Tenerife kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyona nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. 2018 yılında Arjantin’de yapılacak olan 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunlarına da puan veren şampiyonaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Umay Tokcan, Enes Bulut, Fatmanaz Yenen ve Ekrem Altuner Yılmaz’ında arasında olduğu toplam 39 karateci katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karatecisi Enes Bulut, şampiyonada 76 kiloda mücadele etti. Bulut, Dünya üçüncülüğü mücadelesinin son saniyelerinde sonuca gitti. Yunan rakibi Dimitrios Rigas karşısında kontrollü başlayan Milli karateci, son 26 saniyede vurduğu tekme ile skorda 2-0 öne geçti ve üstünlüğünü koruyarak Dünya üçüncülüğü sevinci yaşamayı başardı. Mavi beyazlı milli karateci, Temmuz ayında Gençler Dünya Kupası’nda da üçüncülük sevinci yaşamıştı.